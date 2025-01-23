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ثقافة وفنون

مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 9، عبلة تفضح إبراهيم أمام عائلته

ماجد الكدواني ورانيا
ماجد الكدواني ورانيا يوسف، فيتو

دارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل موضوع عائلي 3 حول إبراهيم، الذي يستيقظ ليجد نفسه في مدينة الغردقة برفقة عبلة، التي أحضرته إلى هناك بعد أن خدرته بوضع مادة منومة في العصير. 

يتفاجأ إبراهيم بأن مريم قد شاركت موقعه الجغرافي عبر هاتفها، وأنها على وشك الوصول إلى الفندق خلال عشر دقائق، يجد إبراهيم نفسه في مأزق محير بين عبلة ومريم.

يلاحظ مدير الفندق، الذي تربطه معرفة قديمة بإبراهيم، هذا الوضع المعقد، ويبدأ بالضغط عليه، ويظل الوضع غير مستقر، حيث يحاول إبراهيم الموازنة بين الطرفين، فيتجه إلى تناول العشاء في مطعمين مختلفين، حيث تكون مريم في أحدهما وعبلة في الآخر.

في نهاية المطاف، تلتقي مريم وعبلة وجهًا لوجه، وتعلن عبلة خلال اللقاء أنها ستتزوج إبراهيم قريبًا، ما يدفع مريم إلى مغادرة المكان والعودة إلى القاهرة. 

يهرع إبراهيم وراء مريم محاولًا تبرير تصرفاته، حيث يكشف لها أنه يحاول فقط مسايرة عبلة لإبعادها عنه لأنها تخطط لإيذائه.

لكن عبلة تسمع حديث إبراهيم مع مريم وتقرر الانتقام منه، وتفاجئ الجميع بإعلانه أمامهم بأنه المسؤول عن حريق الموائل الذي أودى بحياة والد شيماء وعباس، وتؤكد أنه يستمر في التلاعب بالجميع لتحقيق مآربه، وتتصاعد الأحداث بشكل درامي بعد هذا الكشف، ما يضيف مزيدًا من التشويق إلى المسلسل.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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