الخميس 23 يناير 2025
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حوادث

استدعاء مجري التحريات بواقعة تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الأموال العامة، باستدعاء مجري التحريات بواقعة تاجر عملة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في محافظة الدقهلية وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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