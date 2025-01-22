الاحتلال يعترف بعدم دقة معلومات الاستخبارات عن اغتيال قيادي القسام حسين فياض

نقلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله: "إنه تبين عدم دقة معلوماته الاستخباراتية عن اغتيال حسين فياض المعروف بـ "أبو حمزة" قائد كتيبة بيت حانون في غزة".

ظهور حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون

يشار أن حسين فياض (أبو حمزة) قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسام ظهر أمس في غزة، بعد 8 أشهر من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله شمال القطاع غزة.

توجه لإقالة شلومي بيندر شعبة الاستخبارات العسكري

كما نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، عن مسؤول أمني رفيع قوله: إن "رئيس شعبة الاستخبارات العسكري" (أمان) الجنرال شلومي بيندر، سيقال إن تبين أن له دورا في إخفاق 7 أكتوبر 2023".

وقبل ساعات من بدء عملية طوفان الأقصى فجر يوم 7 أكتوبر، كان شلومي يسحب جنوده من منطقة غلاف غزة وينقلها إلى الضفة الغربية، مما يعني غياب أي معلومات لدى جيش الاحتلال عن هذه العملية الفلسطينية وعن استعدادات كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وفي 2 مايو 2024 تم تعيينه رئيسا لشعبة "أمان" خلفًا لرئيسها المستقيل اللواء أهارون هاليفا، وهو ما أثار جدلا واسعا ودفع بوزير الأمن إيتمار بن غفير إلى المطالبة بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت الذي وافق على قرار التعيين.

القسام تخوض اشتباكات مع الاحتلال غرب جنين

من جهة أخرى، قالت كتائب القسام، إن "مجاهدينا يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقنابل محلية الصنع مع قوات الاحتلال في بلدتي عرابة وفحمة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية".

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