دينا الشربيني لـ«فيتو»: “الهنا اللي أنا فيه” أفضل «لوكيشن» في حياتي.. وأنتظر عرض الموسم الجديد والثالث من «كامل العدد»

أعربت دينا الشربينى عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم “الهنا اللى أنا فيه” بالتعاون مع كريم محمود عبد العزيز وياسمين رئيس، وقالت “الشربيني” فى حوار مع “فيتو” بمناسبة عرض الفيلم إنها تعتبر شخصية “فوزية” قريبة من طبيعتها فى الواقع، مشيرة إلى أنها محطة مهمة فى مسيرتها الفنية.

تحدثت “دينا” عن كواليس الفيلم وعن مشروعاتها المستقبلية فى السينما والتليفزيون ودراما رمضان 2025.. فإلى نص الحوار:

فى البداية.. حدثينا عن أحدث أعمالك “الهنا اللى أنا فيه”، وسبب قبولك له، وأهم كواليسه؟

سر إعجابى بالمشاركة فى فيلم «الهنا اللى أنا فيه» أنه ينتمى لأفلام الرومانسي- كوميدي، وهو نوع قليل جدًا بالسوق السينمائى المصرى والعربي، فمعظم الأفلام التى يتم تقديمها مؤخرًا إما أكشن صريح أو كوميدى أو رومانسي، ولكن “الهنا اللى أنا فيه” استطاع أن يعيد خط الرومانتك كوميدى للصدارة من جديد وبرأيى هذا هو سر اقتناصه إيرادات مرتفعة.

أما الكواليس، فيعتبر هذا العمل أفضل لوكيشن فى مسيرتي، فمن يشاركنى البطولة صديقتى المقربة ياسمين رئيس، وكذلك كريم محمود عبد العزيز الذى أضاف سحرًا خاصًا لأجواء العمل، فضلًا عن حاتم صلاح ومريم الجندي، وبلا شك المخرج المبدع خالد مرعي، الذى كان متحمسًا لهذا العمل ونقل شعوره لنا وأظن أننا قدمنا سويًا تجربة سينمائية خفيفة على قلوب الجماهير.

وما تفاصيل دورك فى “الهنا اللى أنا فيه”؟ ولأى درجة دينا الشربينى قريبة من شخصية الزوجة الثانية “فوزية الفولاذية”؟

فوزية من أطيب الشخصيات الفنية التى قدمتها سواء بالسينما أو التليفزيون، فهى امرأة عاشقة لنفسها ولديها ثقة عالية بإمكانيتها ومهاراتها وتريد الخير والحب للجميع، ولكن من كثرة تضحياتها لمن حولها أجد أنها إنسانة من طراز مختلف وأحببت فوزية من أول صفحات الإسكربت وسعيدة للغاية بتقديمى لها.. وهى من الشخصيات التى على مسافة قريبة منى لكنها أطيب بعض الشيء.

«الهنا اللى أنا فيه» يُسجل التعاون السينمائى الأول رفقة كريم محمود عبد العزيز وأيمن بهجت قمر.. كيف كانت الأجواء؟

أعشق وأقدر كريم محمود عبد العزيز على المستوى الفنى إلى حد كبير للغاية، ولكن عقب مشاركتنا البطولة تضاعف الاحترام، فهو فنان لين وسهل فى التعاملات وداخل اللوكيشن خفيف على القلب ويجعلك تشعر بالثقة كونه متواجدًا فى العمل، وأيمن بهجت قمر يعتبر من أنجح وأقوى الكتاب على مستوى التأليف أو السيناريو، وأتوقع أن ظهورى برفقته وبقلمه فى فيلم «الهنا اللى أنا فيه» يمثل نقلة كبيرة فى مسيرتى الفنية.

ماذا عن أحدث أعمالك وخريطتك المستقبلية؟

فى الدراما أنتظر عرض الموسم الجديد والثالث من «كامل العدد» بمشاركة فريق الكتابة يسر طاهر ورنا أبو الريش وبتوقيع المخرج خالد الحلفاوي، مع الحفاظ على العناصر الرئيسية فى بطولة العمل كـالنجمة إسعاد يونس، والنجوم؛ شريف سلامة، أحمد كامل، ميمى جمال.. إضافةً لانضمام النجم الكبير حسين فهمي، وأنا متحمسة للغاية للوقوف أمامه للمرة الأولى.

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