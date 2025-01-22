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رياضة

دوري أبطال أوروبا، تأهل ليفربول وبرشلونة و6 فرق تودع رسميا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أصبح ليفربول وبرشلونة أول فريقين يضمنان مكانهما في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، بعد فوزهما على ليل الفرنسي وبنفيكا البرتغالي على الترتيب، مساء أمس الثلاثاء ضمن الجولة السابعة من الدور الأول.

وواصل ليفربول انتصاراته ووصل إلى النقطة 21 بالعلامة الكاملة في صدارة جدول الترتيب، فيما جاء برشلونة ثانيًا برصيد 18 نقطة. طالع جدول الترتيب كاملًا.

ليفربول وبرشلونة يحجزان مقعدهما في دور الـ 16

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ضمن ليفربول مكانًا في دور الـ16 أو مباريات الملحق الإقصائي بناءً على نتائج الجولة الخامسة، أما برشلونة، فانضم إلى القائمة في الجولة السادسة بتحقيقه الفوز الخامس في مرحلة الدوري بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند 3-2.

وأضاف أن عدة فرق أخرى ضمنت المشاركة في مرحلة الملحق الإقصائي بعد نتائج مباريات اليوم الأول من الجولة السابعة، وهي آرسنال وأستون فيلا وأتالانتا وأتلتيكو مدريد وبريست وإنتر ميلان وباير ليفركوزن وليل وموناكو".

الفرق المودعة لدوري أبطال أوروبا

وحسب الموقع ذاته، فإن الفرق التي تأكد خروجها من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم هي بولونيا وسرفينا زفيزدا ولايبزيج وسلوفان براتيسلافا وشتورم جراتس ويانج بويز.

وتعد هذه أول نسخة من دوري أبطال أوروبا يتم تطبيق نظام مرحلة الدوري الجديد فيها، حيث يتأهل أفضل 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، بينما تتنافس الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 في مباريات الملحق الإقصائي، ويتأهل الفائزون إلى دور الـ16.

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