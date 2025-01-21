مونديال كرة اليد، خالد فتحي يجتمع بالمنتخب قبل مواجهات الدور الرئيسي

كرة اليد، حرص خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد على عقد جلسة مع لاعبي المنتخب الوطني مساء أمس، وذلك بعد ختام مباريات دور المجموعات من بطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتحدث خالد فتحي مع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، وطالبهم بنسيان ما حققوه من إنجازات خلال مباريات دور المجموعات، وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاثة والتفوق على أصحاب الأرض، والتركيز في المرحلة المقبلة نظرا لأهميتها.

وقال خالد فتحي، إن مواجهات الدور الرئيسي ستحدد بشكل كبير طريق المنتخب في بطولة العالم، وأن الفوز في المواجهة الأولى أمام أيسلندا ستعزز فرص الفراعنة في التأهل للدور ربع النهائي متصدرا ترتيب مجموعته.

مباريات قوية اليوم في الدور الرئيسي

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وتقام اليوم المباريات التالية:

سويسرا × تونس - 4:30 عصرا

النمسا × مقدونيا الشمالية - 4:30 عصرا

قطر × هولندا - 7 مساء

إيطاليا × التشيك - 7 مساء

ألمانيا × الدنمارك - 9:30 مساء | أون تايم سبورتس 1

فرنسا × المجر - 10 مساء

تشكيل مجموعات الدور الرئيسي

وجاءت مجموعات الدور الرئيسي كالتالي:

المجموعة الأولى:

الدنمارك – 4 نقاط

ألمانيا – 4 نقاط

إيطاليا – نقطتان

سويسرا – نقطة واحدة

جمهورية التشيك – نقطة واحدة

تونس – بدون نقاط

المجموعة الثانية:

فرنسا – 4 نقاط

المجر – 3 نقاط

هولندا – نقطتان

النمسا – نقطتان

مقدونيا الشمالية – نقطة واحدة

قطر – بدون نقاط

المجموعة الثالثة:

البرتغال - 4 نقاط

السويد - 3 نقاط

إسبانيا - 3 نقاط

البرازيل - نقطتان

النرويج - بدون نقاط

تشيلي - بدون نقاط

المجموعة الرابعة:

مصر - 4 نقاط

آيسلندا - 4 نقاط

كرواتيا - نقطتان

سلوفينيا - نقطتان

كاب فيردي - بدون نقاط

الأرجنتين - بدون نقاط

كواليس إصابة أحمد هشام دودو

وأعلن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، رئيس بعثة منتخب مصر في بطولة العالم 2025، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مباراة كرواتيا الأحد، في ختام الدور الأول من البطولة.

وقال فتحي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أحمد هشام دودو بكدمة على مستوى الركبة، يحتاج للعلاج الطبيعي لفترة لن تقل عن أسبوع، وسيستمر مع المنتخب لتلقي العلاج على أمل المشاركة في الأدوار النهائية من البطولة حسب سرعة استجابته للعلاج".

وأشار فتحي إلى أن دودو سيغيب عن المنتخب في مباريات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد، لحين خضوعه للعلاج الطبيعي المكثف خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على كرواتيا بنتيجة 28-24 الأحد، ليتأهل للدور الرئيسي متصدرا للمجموعة الثامنة، وفي رصيده 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.