الأربعاء 22 يناير 2025
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أخبار مصر

نائب رئيس جامعة الأزهر يحسم الجدل حول صحة قرار تعريب العلوم الطبية

الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر
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أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه لا صحة لما يُثار بشأن توجيه الدراسة باللغة العربية في الكليات الطبية بالجامعة.

 

جامعة الأزهر تنفي تعريب الكليات الطبية وتوضح مسار الدراسة العلمية

 وأوضح “صديق” في تصريحات صحفية أن الأمر يقتصر على دراسة علمية متأنية تُجرى حول إمكانية تعريب العلوم الطبية.

وأشار صديق إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم مدى قابلية تطبيق التعريب، مع مراعاة الأبعاد الأكاديمية والتقنية والتطبيقية لضمان تحقيق أعلى معايير التعليم الطبي.

وشدد نائب رئيس جامعة  الأزهر على أن الهدف من الدراسة ليس التسرع في اتخاذ القرار، بل الالتزام بالمعايير العالمية لضمان جودة العملية التعليمية والمحافظة على المستوى الأكاديمي المتميز لطلاب الكليات الطبية. 

 

بيان من جامعة الأزهر حول صحة قرار تعريب مناهج الطب 

وفي وقت سابق أصدر المركز الإعلامي لجامعة الأزهر بيانًا بشأن ما يتمُّ تداوله حول توجيه الدراسة باللغة العربية في قطاعات: الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، مؤكدًا أن الذي يتم حاليًا هو دراسة علميَّة متأنية حول إمكانية تعريب العلوم الطبية، ومدى قابلية ذلك للتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الأكاديمية والتقنية والتطبيقيَّة لضمان تحقيق أفضل معايير التعليم الطبي، وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع على حدٍّ سواء.

وقال بيان المركز: إن أي قرارات تتعلق بهذا الشأن ستصدر بعد الانتهاء من الدراسات والمناقشات العلمية اللازمة بما يخدم المصلحة العامة، وأن جامعة الأزهر ملتزمة دائمًا بتطوير العملية التعليمية بما يواكب التقدُّم العلمي ويلبي تطلعات الطلاب والمجتمع.

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نص قرار جامعة الأزهر بشأن تعريب المقررات الدراسية بكليات الطب (مستند)
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