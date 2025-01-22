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رياضة

دوري أبطال أوروبا، شاختار الأوكراني يتقدم على بريست الفرنسي 0/2 في الشوط الأول

شاختار، فيتو
شاختار، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني ضد ستاد بريست الفرنسي بنتيجة 0/2 للأول، في المباراة التي تقام على ملعب فيلتينس ارينا، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي شاختار في شباك بريست، كيفين سانتوس لوبيز دي ماسيدو في الدقيقة 18، جيورجي سوداكوف في الدقيقة 37 من ضربة جزاء.

تشكيل شاختار دونيتسك ضد ستاد بريست 

حراسة المرمى: دميترو رزنيك.

خط الدفاع: فينيسيوس توبياس، فاليري بوندار، ميكولا ماتفيينكو، إيراكلي أزاروف.

خط الوسط: دميترو كريسكيف، بيدرينهو، مارلون جوميز، جيورجي سوداكوف.

خط الهجوم: إيجينالدو دي سوزا ليموس، كيفين سانتوس لوبيز دي ماسيدو.

تشكيل ستاد بريست أمام شاختار دونيتسك 

حراسة المرمى: ماركو بيزوت.

خط الدفاع: كيني لالا، بريندان شاردوني، عبدولاي ندياي، ماتياس بيريرا لاج.

خط الوسط: مهدي كامارا، إديميلسون فيرنانديز، هوجو مانيتي، كاموري دومبيا.

خط الهجوم: ماما بالدي، لودوفيتش أجورك.

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