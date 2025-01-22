الأربعاء 22 يناير 2025
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يجتمع باللجنة التنفيذية لبرنامج التنشئة وتنمية الطفولة المبكرة

وزير الرياضة يجتمع
وزير الرياضة يجتمع بلجنة لبرنامج تنشئة وتنمية الطفولة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج تنشئة وتنمية الطفولة المبكرة في إطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

شهد الاجتماع مناقشة المستجدات المتعلقة بالخطوات التنفيذية للبرنامج، وذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم ونائب رئيس الامانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية والدكتورة عبلة الالفي نائب وزير الصحة والسكان والأمين العام للمجلس القومي للسكان والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، إضافةً إلى ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والثقافة والتضامن والصحة والسكان والشباب والرياضة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والجهات المعنية.

وزير الشباب والرياضة يجتمع باللجنة التنفيذية لبرنامج التنشئة وتنمية الطفولة المبكرة
وزير الشباب والرياضة يجتمع باللجنة التنفيذية لبرنامج التنشئة وتنمية الطفولة المبكرة

كما تطرق الإجتماع إلي التأكد من جاهزية الخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرسومة، تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز الفاعلية والتناغم وتسليط الضوء على أهمية الطفولة المبكرة والتنشئة المتكاملة كمرحلة أساسية لتشكيل مستقبل الأطفال وتعزيز نموهم العقلي والجسدي، ومؤشرات قياس الأداء.

وزير الشباب والرياضة يجتمع باللجنة التنفيذية لبرنامج التنشئة وتنمية الطفولة المبكرة
وزير الشباب والرياضة يجتمع باللجنة التنفيذية لبرنامج التنشئة وتنمية الطفولة المبكرة

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا اللقاء يعكس التنسيق بين مختلف الأطراف الحرص على تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية التي تركز على تحسين وضع الطفولة المبكرة في مصر، مع التأكيد علي ضرورة العمل التكاملي.

وشدد الدكتور اشرف صبحي علي أن وزارة الشباب تحرص علي تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات القومية المعنية بتمكين النشء وتعظيم اسهاماتهم وتوفير البيئة المناسبة التي تساهم في تنمية الطفولة المبكرة ومنها الرياضة المدرسية وأولمبياد الطفل المصري، والذي يحظي بالرعاية الكريمة من رئيس الجمهورية، والبرنامج القيادي الفتيات "ريحانة"، والذي يحظي بالرعاية الكريمة لقرينة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلي مشروعات أخري متنوعة.
 

أشرف صبحي يبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لقاءً مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم، لبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس؛ بهدف تعزيز الأنشطة الرياضية بين الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطط لإعادة إحياء دوري المدارس، مع بحث سبل التطوير بما يساهم في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها منذ الصغر.

أشرف صبحي يبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس
أشرف صبحي يبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس

حضر الاجتماع، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسئولي وزارة الشباب والرياضة، حيث ناقش أشرف صبحي مع الحضور الخطط التنظيمية وآليات التنسيق بين المدارس والهيئات الرياضية لضمان نجاح البطولة، مع التركيز على توفير الدعم اللوجستي والفني اللازم لإقامة المباريات في بيئة تنافسية ومشجعة.

أشرف صبحي يبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس
أشرف صبحي يبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس

وأكد الوزير  أهمية الاستثمار في الرياضة المدرسية كجزء من رؤية تطوير الشباب، ودعا إلى تضافر الجهود لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج.

أشرف صبحي يبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس
أشرف صبحي يبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس

وتحدث صبحي عن أهمية دمج الأنشطة الرياضية مع التعليم لتعزيز القيم الرياضية والروح الجماعية لدى الطلاب في سبيل التكامل بين القطاعين الرياضي والتعليمي، بالإضافة إلى تطوير الرياضة المدرسية، وذاك بإعادة إحياء دوري المدارس لاكتشاف المواهب بالمدارس.
 

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