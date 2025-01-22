الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

إحالة عصابة تقودها سيدة للجنايات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالساحل

مشغولات ذهبية، فيتو
مشغولات ذهبية، فيتو

أمرت نيابة الساحل باحالة تشكيل عصابى تقوده سيدة، للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل.
كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن  أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى مكون من  6 أشخاص، تقوده ربة منزل بدائرة قسم شرطة الساحل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل خزينة بمسكن أحد الأشخاص واستبدالها بذهب مزيف.


سرقة خزينة مشغولات ذهبية في الساحل

وتم بإرشاد المتهمين ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم سيئي النية 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسمى شرطة “روض الفرج، الساحل”،  كما تم ضبط (مبلغ مالى - سيارة - حساب بنكى - بوليصة تحويل مبالغ مالية)، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت  النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نيابة الساحل سرقة مشغولات ذهبية أمن القاهرة

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