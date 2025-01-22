انهيار أجزاء من عقار بوسط الإسكندرية

شهدت منطقة كوم الدكة وسط محافظة الإسكندرية سقوط أجزاء من عقار بوسط المحافظة دون وجود اى إصابات بشرية فى الأرواح للمواطنين.

وكان قد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وحى وسط بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بشارع ابن نباتة بكوم الدكة دون وجود اى إصابات بشرية فى الأرواح.

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحى وسط ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء، وجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس الحي إدارة المباني والمشروعات،بسرعة إزالة الاجزاء الخطرة والمعلقة، من العقار حماية للأرواح والممتلكات.

حيث تمت ازالة الأجزاء الخطرة والايلة للسقوط، من بلكونة الدور الاخير، تحت إشراف المهندسة سكرتير عام الحي، وبمعرفة مقاول الازالة والهدم التابع للحي.

يأتي هذا وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بإزالة الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

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