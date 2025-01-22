الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين: البورصة السلعية خطوة لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار

البورصة السلعية
البورصة السلعية
ads

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهازمستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

استعرض الاجتماع أهداف البورصة السلعية، والتي تشمل تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يضمن حماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.

 

تناول الاجتماع أحدث التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، مع التركيز على تطبيق هذه النماذج في السوق المصري لضمان ضبط الأسواق الداخلية والتحكم الفعّال في حركة التجارة الداخلية، كما ناقش الاجتماع الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.

وأكد الوزير أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية نحو كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، كما أشار إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

وشدد الوزير على أهمية إعادة هيكلة القطاع الزراعي والانتاجي لتحرير تجارة السلع الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البورصة السلعية شريف فاروق وزير التموين وزير التموين

مواد متعلقة

التموين: إقبال كبير من المواطنين على مبادرة سوق اليوم الواحد

وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في بازار القاهرة بتخفيضات 30% (فيديو وصور)
ads

الأكثر قراءة

تضم حقول نيازك وكهوفا للإنسان الأول، علاء مبارك يكشف عن قطعة أرض من كوكب آخر بمصر

مصدر أمني يفجر مفاجأة عن المتهم بذبح موظف بالأقصر وفصل رأسه

خناقات وتكسير الأثاث وإصابات بين الطلاب، مدارس الإسكندرية تعاني من الشغب خلال امتحانات الإعدادية

المتهم في حادث ذبح موظف بالأقصر أثناء التحقيقات: بشرب مياه بالأسمنت (فيديو)

التفاصيل المالية لحسم صفقة السلوفيني نيجك جراديشار للأهلي

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025

عميد إعلام القاهرة عن تعريب مواد الطب: تحرف المصطلحات ولا تعبر عن المعني

عضوة بالحزب الجمهوري: قناة بنما تحت تهديد صيني والولايات المتحدة تراقب الوضع

منوعات

المزيد

مصرع عائلة من 14 شخصًا إثر حريق فندق في تركيا وأردوغان يشارك في صلاة الجنازة

سمكة يوم القيامة تثير الرعب في المكسيك

اعتقال 9 أشخاص جراء حريق منتجع أودى بحياة 76 شخصا في تركيا

واقعة تهز الرأي العام التونسي، شاب يضرم النار في أمه

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع صوت الرعد في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان والمتاعب

«أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه»، الشعراوي يكشف حالات إجابة الدعاء (فيديو)

تفسير حلم الضرب بالكرباج في المنام وعلاقته بالخلاص من الضعف والهوان

المزيد
الجريدة الرسمية