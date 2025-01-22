مدير مونوريل شرق النيل تكشف موعد التشغيل وعدد الركاب المتوقع للقطار

قالت المهندسة سالي الطحان مدير مونوريل شرق النيل إن المشروع يغطى أماكن التجمعات السكانية الأمر الذي يزيد من أهمية المشروع.

مدير مونوريل شرق النيل

وأكدت أنه يتكامل مع كافة وسائل النقل الاخرى حيث يتقاطع مع الخط الثالث للمترو بمحطة مترو الاستاد، ومحطة القطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الإدارية.

ويتكون المونوريل من 8 عربات ومن المقرر ان يستوعب 500 راكب فى المرحلة الأولى يرتفع العدد الى 1000 راكب بعد ذلك

وأكدت الطحان أن جميع الأعمال الإنشائية بمونوريل شرق النيل انتهت وخلال الشهور القادمة سيتم التشغيل بالركاب

وأكدت أن المشروع يقدم خدمات نقل نظيفة وصديقة للبيئة ويمتاز عن غيره بكونه يتفادى كافة الاختناقات المرورية.

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