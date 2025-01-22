الأربعاء 22 يناير 2025
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أخبار مصر

مدير مونوريل شرق النيل تكشف موعد التشغيل وعدد الركاب المتوقع للقطار

المونوريل
المونوريل

قالت المهندسة سالي الطحان مدير مونوريل شرق النيل إن المشروع يغطى أماكن التجمعات السكانية الأمر الذي يزيد من أهمية المشروع.

مدير مونوريل شرق النيل 

وأكدت أنه يتكامل مع كافة وسائل النقل الاخرى حيث يتقاطع مع الخط الثالث للمترو بمحطة مترو الاستاد، ومحطة القطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الإدارية.

ويتكون المونوريل من 8 عربات ومن المقرر ان يستوعب 500 راكب فى المرحلة الأولى يرتفع العدد الى 1000 راكب بعد ذلك 

وأكدت الطحان أن جميع الأعمال الإنشائية بمونوريل شرق النيل انتهت وخلال الشهور القادمة سيتم التشغيل بالركاب 

وأكدت أن المشروع يقدم خدمات نقل نظيفة وصديقة للبيئة ويمتاز عن غيره بكونه يتفادى كافة الاختناقات المرورية.

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القطار الكهربائي الخفيف الخط الثالث للمترو العاصمة الادارية المهندسة سالى لقطار الكهربائي
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