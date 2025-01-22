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خارج الحدود

إيعاد حماس عن القطاع أبرزها.. موقع عبري يكشف مطالب إسرائيل في المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ستيف ويتكوف، فيتو
ستيف ويتكوف، فيتو

نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين قولهم: إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ خلال أيام محادثات مع الأطراف في المنطقة بشأن المرحلة الثانية للاتفاق.

بدء المرحلة الثانية من المفاوضات 

كما نقل عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن تل أبيب ستطالب خلال المفاوضات بعدم بقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة بغزة وبأن تحكم القطاع جهة أخرى.

وفي وقت سابق ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير لها، أن أعضاء بالكنيست الإسرائيلي طالبوا بجلسة طارئة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

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 مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل 

 ويأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وبدء عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل يوم الأحد الماضي.

وأطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين وعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

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حماس إسرائيل ترامب غزة

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