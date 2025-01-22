الدوري المصري، فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الاتحاد السكندري

الدوري الممتاز، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري المصري.



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلٌ من:

محمد كوكو - عبد الله مجدي - احمد عابدين - چاستيس آرثر - عمرو قلاوة - نور علاء - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.

مباراة سيراميكا والاتحاد السكندري

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة حيث فاز سيراميكا في الجولة الماضية على طلائع الجيش بهدف نظيف، بينما خسر الاتحاد السكندري أمام زد إف سي بهدف نظيف.

ويسعى فريق سيراميكا لمواصلة انتصاراته وعروضه القوية في الدوري فيما يسعى زعيم الثغر إلى تعديل مساره بجدول الدوري

ترتيب سيراميكا والاتحاد السكندري



ويمتلك فريق سيراميكا 15 نقطة يحتل بهم الترتيب تالرابع بجدول الدوري بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو سيراميكا 12 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز ال13 برصيد 9 نقاط بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو الاتحاد 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.

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