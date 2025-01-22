مؤتمر لإعلان فعاليات اجتماع القاهرة لقضاة المحاكم الدستورية الأحد

تعقد المحكمة الدستورية العليا، يوم الأحد المقبل، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

وذلك للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي سوف ينعقد يومي 27 و28 يناير 2025 بذات الفندق.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها.

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