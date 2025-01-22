مقتل شخصين إثر عملية طعن في ألمانيا

قُتل شخصان في هجوم بسكين في مدينة أشافنبورج في ولاية بافاريا الألمانية، بينما أعلنت السلطات إلقاء القبض أحد المشتبه فيهم بالقرب من مكان الجريمة.

هجوم بالسكين في ولاية بارفايا الألمانية

وحسبما أعلنت الشرطة الألمانية فإن الهجوم وقع في حديقة شونتال صباح اليوم، حين تعرض 3 أشخاص إضافة إلى طفل، للطعن، وأسفرت الإصابات عن مقتل اثنين من الضحايا.

هوية المهاجم بالسكين في ألمانيا

وتم تطويق مسرح الجريمة، وأكدت الشرطة الألمانية أنه لا يوجد تهديد مباشر للجمهور.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات من السلطات حول دوافع الهجوم، أو الضحايا، وكذلك حول هوية المهاجم.

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