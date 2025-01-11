السبت 11 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابة سرقة الشقق في الساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس تشكيل عصابى تقوده سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل، 15 يوما علي ذمة التحقيق

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن  أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى مكون من  6 أشخاص، تقوده ربة منزل بدائرة قسم شرطة الساحل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل خزينة بمسكن أحد الأشخاص واستبدالها بذهب مزيف.


سرقة خزينة مشغولات ذهبية في الساحل

وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم سيئي النية 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسمى شرطة “روض الفرج، الساحل”،  كما تم ضبط (مبلغ مالى - سيارة - حساب بنكى - بوليصة تحويل مبالغ مالية)، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت  النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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محكمة جنح الساحل مدير أمن القاهرة قسم شرطة الساحل

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