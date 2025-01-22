السيسي: يقظة القوات المسلحة والشرطة ووعي المواطنين ووحدتهم حائط الصد ضد أهل الشر

قال الرئيس السيسي، اليوم، خلال حفل عيد الشرطة: إن التجارب أثبتت أن يقظة القوات المسلحة والشرطة، ووعي المواطنين ووحدتهم.. كانت وما زالت حائط الصد، الذي تكسرت أمامه هذه المحاولات الخبيثة لزرع الخلاف بيننا ونشر الشائعات.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الرئيس الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، وقام الرئيس بمنح الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

كما كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشادهم كما كرم الرئيس عددا من القيادات الأمنية.

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