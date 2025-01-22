إغماء 3 طالبات بالشهادة الإعدادية في امتحان العلوم بالمنوفية

تعرضت 3 طالبات للإغماء في امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، وتم نقلهن للمستشفيات لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شهدت لجنة سنتريس بإدارة أشمون التعليمية إصابة الطالبة بسمة السيد محروس بحالة اغماء بين الفترتين وتم نقلها لمستشفى اشمون العام.

كما شهدت لجنة مدرسة كفر المنشي للتعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية إصابة الطالبتين ليالي احمد على صيام، والطالبة نجاة مسعد ابراهيم جمعه بحالة اغماء وتم نقلهما لمستشفى قويسنا.



اجراءات رادعة لحيازة الهواتف فى لجان الاعدادية بالمنوفية

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، استبعاد أي طالب يٌضبط بحوزته هاتف محمول أو أي أجهزة إلكترونية تتعلق به داخل اللجنة سواء استخدمها أو لم يستخدمها، لافتًا إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بذلك في حينه.



محافظ المنوفية يتوعد المخالفين

ووجه اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بحرمان واستبعاد كل من يثبت بحقه أي مخالفات من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات.

طلاب الإعدادية يؤدون امتحان العلوم فى المنوفية

وأدي 86 ألف طالبة وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، امتحان مادة العلوم في ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ 398 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.