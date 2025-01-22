الدشاش يطارد الحريفة في البوكس أوفيس المصري

تشهد دور العرض هذا الموسم منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية تتنوع بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية.

البوكس أوفيس المصري

وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما حققه هذا التنافس من أرقام:

1- فيلم "الحريفة ٢" لنور النبوي حقق 115 مليون جنيه خلال 48 يوم عرض.

2- فيلم الدشاش للنجم محمد سعد حقق 42 مليون و750 الف جنيه خلال 20 يوم عرض.

3- فيلم الهنا اللي أنا فيه بطولة كريم محمود عبد العزيز حقق 39 مليون و750 الف جنيه خلال 34 يوم عرض.

4- فيما جني فيلم “بضع ساعات في يوم ما” 25 مليون و100 ألف جنيه خلال 27 يوم عرض.

5- فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حقق 10 مليون و350 ألف جنيه خلال (20 يوم عرض).

6- بالمركز الأخير جاء فيلم ٦ ايام محققا 4 مليون و100 ألف جنيه خلال (6 أيام عرض).

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