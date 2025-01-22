الأربعاء 22 يناير 2025
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محافظات

محافظ قنا يتفقد مبادرة منافذ "كلنا واحد" لبيع السلع بأسعار مخفضة

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

 تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، معرض وزارة الداخلية المقام بميدان الساعة بمدينة قنا، وذلك ضمن مبادرة "كلنا واحد" التي تُقام برعاية رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، وأمير عبد السلام الشيخ، رئيس الغرفة التجارية بقنا، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

أسعار مخفضة تصل إلى 50% بقنا

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن المبادرة تستهدف توفير كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى 50%، وذلك بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المختلفة ومديريات الأمن. 
وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الخضروات، الفاكهة، البقوليات، الزيوت، ومنتجات الصناعات الغذائية، بتخفيضات تصل إلى 50% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، وذلك بالتنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية للانضمام للمبادرة بهدف توفير المستلزمات والملابس الشتوية بجودة وأسعار تنافسية.

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