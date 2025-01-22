مصرع شخص بطلق ناري على يد نجل عمه بسبب خلافات على الميراث بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، بطلق ناري على يد نجل عمه بسبب خلافات على الميراث في قرية أبو شوشة، مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، مفاده مصرع شاب بطلق ناري في قرية أبوشوشة مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبين مصرع إ.ش، يبلغ من العمر 35 عامًا، بطلق ناري على يد نجل عمه يُدعى ش، يبلغ من العمر 32 عامًا، بسبب مشاجرة على منزل ميراث بينهما في قرية أبوشوشة مركز أبو تشت.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبو تشت تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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