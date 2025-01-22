الأربعاء 22 يناير 2025
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اقتصاد

وزير الاستثمار: لم نتخذ حتى الآن قرارا بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فيتو

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفصح عن سياسته الخارجية والتجارية والاقتصادية، وسيطر على اليوم الأول من منتدى دافوس بكل المقاييس.

المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025

وأضاف الخطيب خلال لقاءه مع شبكة CNBC عربية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025، أن الدولة تولت قيادة العمليات الاقتصادية خلال الأعوام 10 الماضية من خلال ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية مثل 7000 كم من الطرق وإضافة 20 مدينة جديدة وتوسيع الرقعة السكنية من 6% إلى 11%.

خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمار

وأشار إلى أن دور الحكومة هو إعادة القطاع الخاص إلى السوق وخلق مناخ استثماري جاذب للاستثمار، موضحا أنه تم اتخاذ 30 إجراء لتسهيل الإجراءات في إطار الضريبة وأنه جاري العمل على خفض الأعباء على الشركات مشيرا إلى هناك خطط لاستبدال بعض الضرائب على الشركات بضريبة أخرى من صافي الربح، مؤكدا أن الحكومة تستهدف هذه التعديلات قبل الصيف أي قبل الدورة الانتخابية البرلمانية.

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ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة

وأوضح أن الحكومة الآن تركز على رفع التنافسية المصرية مثل الإفراج الجمركي، وخفض التكاليف الجمركية بنسبة 75% خلال 2025، موضحا أنه تم إصدار 123 إفراج جمركي في 2024، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف لإجراء هذه التشريعات خلال الشهرين المقبلين، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرارا حتى الآن بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة. 

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