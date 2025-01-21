الثلاثاء 21 يناير 2025
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اقتصاد

وزير الاستثمار: ناقشنا إمكانيات إقامة منشآت للتصنيع لشركة "آرتشر أفييشن" في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، فقد عقد الوزير لقاءً مع آدم جولدشتاين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آرتشر أفييشن"، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الطيران.

 

مقومات الاستثمار بالسوق المصري

 وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وموقعها الجغرافي الفريد كمحور للنفاذ لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الخارجية.

 

إمكانيات إقامة منشآت للتصنيع

وأضاف «الخطيب» أن اللقاء ناقش إمكانيات إقامة منشآت للتصنيع أو مراكز بحثية لشركة "آرتشر أفييشن" في مصر، بما يعزز من مكانة البلاد كمركز إقليمي للطيران والتكنولوجيا ويخلق فرص عمل جديدة. 



وأوضح الوزير أنه تمت مناقشة فرص التعاون بين الشركة والمطارات والبنية التحتية للنقل الجوي في مصر لإدخال الطائرات الكهربائية ضمن منظومة النقل، بما يساهم في تحسين التنقل الحضري وتقليل الازدحام، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش إمكانيات الاستفادة من تقنيات الشركة المتطورة في الطيران الذاتي والتشغيل المعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار في مصر من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المحلية والمؤسسات البحثية.

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دافوس المهندس حسن الخطيب حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجال الطيران المنتدي الاقتصادي العالمي

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