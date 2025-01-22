الأربعاء 22 يناير 2025
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سياسة

محلية النواب تناقش إنشاء مدينة البرلس الجديدة

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فيتو

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن إنشاء مدينة البرلس الجديدة - بمحافظة كفر الشيخ على أن يكون نطاقها من نهاية المنطقة الصناعية بمطوبس، وحتى ميناء الصيد ببرج البرلس.

وقالت مها فهيم مدير الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن المكان المذكور من الأماكن الغنية بالرمال السوداء. 
 

وأشار النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إلى أن هناك تضامن من قبل المحافظة في الأمر، وأن الفحص مبدأي ومن الممكن أن تكون هناك تفاصيل أدق، مطالبا حل عمراني، سواء دراسة الأراضيوطبيعة التربية، والوقوف على احداثيات التربة. 
 

وأوصت اللجنة، باعادة مناقشة الطلب بعد 15 يوما للوقوف على ما أن فيه من نتائج على أرض الواقع.

لجنة الإدارة المحلية 

 

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ناقشت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

 

تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي

 

واستعرض النواب، السيد شمس الدين، هدى الطنباري باسم حجازي، وجميانة لويس، طلبات الإحاطة  بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم 13 ألف شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدان تقريبًا لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 حتى الآن.

 

مشكلة عدم وجود حلول واقعية

 

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة: إن الموضوع محل النظر وتعاقبه بهذا الشكل يعني عدم وجود حلول واقعية، وأن هناك أزمة حقيقية، لافتا إلى أن هناك وعود متكررة من قبل المحافظين المتعابقين على المحافظة، في هذا الملف، ولكن لا يوجد التزام بهذه الوعود، وعلى أرض الواقع لا يوجد حلول، مطالبا ضرورة البت في الأمر، للحفاظ على المصداقية إمام المواطنين، متسائلا:" هل سيتم منح المواطن الوحدة بنفس القيمة السابقة وفقا لعام 2005، أم ماذا سيتم في هذا الصدد، خاصة وأن هذا المواطن سدد جدية حجز، وملتزم".


وأعلن عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعترف بهذا الأمر، لافتا إلى أن هناك خطوات في هذا الصدد، مع ضرورة مراعاة أن المحافظة ليس لديها أراضي مملوكة لها، وجار  العمل من قبل المحافظة على حل المشكلة.

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الإدارة المحلية بمجلس النواب الهيئة العامة للتخطيط العمراني أحمد السجيني محافظة كفر الشيخ نائب محافظ كفر الشيخ

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