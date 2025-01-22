محلية النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات بكفر الشيخ

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بحضور نائب محافظ كفر الشيخ عمرو البشبيشي.

طلبات الإحاطة بشأن محافظة كفر الشيخ

وتضمنت قائمة طلبات الإحاطة، طلبات النواب، السيد شمس الدين، هدى الطنباري باسم حجازي، بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم ( ۱۳۰۰۰) شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها ۱۰۹ فدان تقريبًا لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام ٢٠٠٥ حتى الآن.

توفير أراضي لبناء إسكان اجتماعي

وتضمنت الطلبات، جميانة لويس، بشأن عدم توفير أراضي لبناء إسكان اجتماعي لمحدود الدخل والشباب بمحافظة كفر الشيخ، وطلب النائب يونس عبد الرازق، بشأن إنشاء مدينة البرلس الجديدة - بمحافظة كفر الشيخ على أن يكون نطاقها من نهاية المنطقة الصناعية بمطوبس، وحتى ميناء الصيد ببرج البرلس.

كما تضمنت موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، الطلب المقدم من النائب يونس عبد الرازق بشأن قيام المسئولين بالادارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص للمواطنين بالمخالفة للقانون، وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح شركة الغابة للاستثمار على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات.

استكمال بناء الدور المتصالح

وتضمنت أيضا، الطلب المقدم من النائب باسم حجازي بشأن امتناع بعض الوحدات المحلية بالمحافظات وخاصة محافظة كفر الشيخ عن التصريح باستكمال بناء الدور المتصالح عليه داخل ذات المسطح وذات الارتفاع، وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط.

وكذلك الطلب المقدم من النائبة هالة فوزي أبو سعد بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لتحويل مدينة فوه إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء مباشرة، وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية والصناعية.

وتضمنت أيضا، الطلب المقدم من النائب ياسر منير عبد الخالق، بشأن عدم وجود خدمات للعمارات السكنية بمنطقة المنطاوي بمركز ومدينة قلين محافظة الشيخ، مما أدى إلى هجرة السكان من هذه العمارات السكنية التي كلفت الدولة الكثير من الأموال لإنشائها، وطلب الإحاطة المقدم من يونس عبد الرازق، بشأن معاناة الأهالي بمنطقة الحرفيين ببلطيم - محافظة كفر الشيخ من الإهمال الشديد وعدم توصيل المرافق، ورصف الشوارع، فضلًا عن التوزيع الغير عادل للورش والتفاوت في الأسعار.

بناء دار مناسبات الخياط بمدينة كفر الشيخ

وأيضا تضمنت طلبي الإحاطة المقدمين من النائب باسم حجازي، بشأن: تضرر مواطني مدينة كفر الشيخ من وجود محول في منتصف طريق إبراهيم المغازي والذي تم تعديله ليصبح اتجاه واحد، وبشأن تقاعس محافظة كفر الشيخ في بناء دار مناسبات الخياط بمدينة كفر الشيخ، والتي أقيمت على أرض تبرع من مواطني كفر الشيخ والتي تم انشائها بالجهود الذاتية للمواطنين الا ان المحافظة قامت بهدمها ولم يتم إعادة بنائها حتى الآن.

وتضمنت طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق بشأن سرعة تقنين أوضاع أهالي قرى بر بحري بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، علمًا بأنه سبق وأن قامت لجان تابعة لهيئة التنمية الزراعية بإعداد حصر لهذه الأراضي على مدار عامين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي عادل النجار بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية في طرح عمليات الرصف بمراكز (فوه ودسوق وبلطيم، ومصيف بلطيم، وبرج البرلس)، وعدم التزام شركة "أي بلد" للمقاولات التي تم ترسية الطرح عليها بتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة مما يعد إهدارًا للمال العام.

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