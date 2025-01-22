منتخب مصر لكرة اليد يواجه آيسلندا في أول لقاءات الدور الرئيسي بمونديال اليد

يواجه منتخب مصر لكرة اليد اليوم الأربعاء، نظيره الآيسلندي في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي ببطولة كأس العالم المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويواجه منتخب مصر، نظيره أيسلندا "متصدر المجموعة السابعة"، في أولى مواجهات الدور الرئيسي لمونديال اليد مساء اليوم الأربعاء.

وتسود حالة كبيرة من التركيز لدى الجميع في ظل السعي إلى مواصلة النتائج المميزة بالبطولة بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية بالدور التمهيدي للمسابقة على حساب كلا من الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.

وحرص الإسباني باستور مدرب منتخب اليد على عقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف لمنتخب آيسلندا، مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأن المنتخب المنافس يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بالدور الرئيسي بمواجهة آيسلندا اليوم الأربعاء ثم مواجهة سلوفينيا مساء الجمعة المقبل ثم مواجهة كاب فيردي الأحد المقبل.

تأهل الفراعنة بقيادة المدرب الإسباني خوان باستور إلى الدور الرئيسي برصيد 4 نقاط بعد فوزه بمرحلة المجموعات على حساب كرواتيا والأرجنتين.

جدول مباريات اليوم

البرازيل × تشيلي - الساعة 4:30 عصرًا.

سلوفينيا × الأرجنتين - الساعة 4:30 عصرًا.

السويد × البرتغال - الساعة 7:00 مساءً.

الرأس الأخضر × كرواتيا - الساعة 7:00 مساءً.

النرويج × إسبانيا - الساعة 9:30 مساءً.

مصر × أيسلندا - الساعة 9:30 مساءً.

موعد مباراة مصر وأيسلندا اليوم في كأس العالم لكرة اليد



يلعب منتخب مصر ضد أيسلندا، اليوم الأربعاء 22 يناير، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأيسلندا اليوم في كأس العالم لكرة اليد



- قناة أون تايم سبورت 1. مشاهدة المباريات الرياضية بث مباشر على الإنترنت.

- قناة الكويت الرياضية.

- قناة الكأس القطرية 4.

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