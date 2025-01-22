التحقيق في مشاجرة بين طفلتين بسبب تنمر إحداهما على الأخرى في الزيتون

تباشر نيابة الطفل التحقيق مع تعدي طفلة بسلاح أبيض على زميلتها بسبب سخرية الأخيرة وتنمرها من الأولى بمنطقة الزيتون، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الزيتون إخطارا بنشوب مشاجرة بين فتاتين بأحد شوارع منطقة سرايا القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين ش. هـ، 15 سنة، وبين زميلتها 15 سنة بسبب تنمر الاخيرة من الاولي والسخرية منها، وأضافت التحريات أن المتهمة طعنت المجني عليها بسلاح أبيض في وجهها.



تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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