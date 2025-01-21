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محافظ قنا يناقش خطة الترويج للمنطقة الحرة بقفط

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فيتو

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، لمناقشة خطة تسويقية عاجلة للترويج للمنطقة الحرة، ومتابعة سير العمل، وتذليل العقبات، وإيجاد حلول فورية للتحديات التي تواجه بعض المشروعات الصناعية والمستثمرين داخل المنطقة.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وفوزي نصر الدين رضوان، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وأحمد أبو المجد، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وخالد عزوز، مدير عام الإدارة القانونية بالمنطقة، وخالد محمد، مدير إدارة جمرك المنطقة الحرة، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط.

استهل محافظ قنا الاجتماع بتأكيد دعمه الكامل للاستثمار باعتباره ركيزة أساسية لتنمية الدولة، موضحًا أن المحافظة نسقت مع الهيئة العامة للاستثمار لإعداد دراسة شاملة تهدف إلى زيادة المزايا والخدمات المقدمة للمستثمرين داخل المنطقة الحرة.

كما شدد محافظ قنا، على أهمية التنسيق بين المستثمرين والجهات المعنية بالمرافق، مثل شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، وتعزيز التعاون بين الغرفة التجارية بالمحافظة والمنطقة الحرة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وخلال الاجتماع، تم اعتماد محضر الجلسة السابقة، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وإمكانية استغلالها في إقامة مشروعات تسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، كما وافق مجلس الإدارة على طلب لإنشاء مشروع جديد في المنطقة الحرة يختص بتقديم الخدمات الفنية والاستشارية والهندسية، وإدارة وتشغيل وصيانة الآلات والمعدات البترولية والمولدات الكهربائية والأنظمة الهيدروليكية المستخدمة في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية.

بيئة استثمارية جاذبة بقنا

وفي ختام الاجتماع، ناقش محافظ قنا، وضع خطة تسويقية عاجلة للترويج للمنطقة الحرة، وإعداد دراسة دقيقة للفرص الاستثمارية المتاحة بها لربطها بالخريطة الاستثمارية للمحافظة، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والتصدير، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمزيد من المستثمرين على أرض المحافظة.

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