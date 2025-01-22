انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي بمقر اتحاد الغرف التجارية

انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي الذي يعقد حاليًا في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.

وينظم اتحاد الغرف فعاليات المنتدي المصري الصومالي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي؛ إذ يعقد بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين صوماليين ومصريين، وممثلي القطاع الخاص فى البلدين، لإرساء قواعد عمل وشراكات تجارية واستثمارية.

مصر أصبحت مرة أخرى أرض الفرص

وخلال فعاليات المنتدى؛ رحب هاني محمود النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف المصرية، بالحضور، قائلًا: بالنيابة عن اتحاد الغرف المصرية، وأعضائه البالغ عددهم 5 ملايين، يسعدني أن أرحب بالمستشار الأول لرئيس الصومال، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الصومالية، والوفد المرافق، حيث أفتخر بأن أقول إن مصر أصبحت مرة أخرى أرض الفرص.

مصر تعمل على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب

وأضاف هاني محمود خلال كلمته، اسمحوا لي أن أتحدث بشكل استراتيجي، اليوم، الاستقرار السياسي والاقتصادي المصري حقيقة وليس حلمًا، حيث تعمل مصر على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب، بناءً على تحديث قوانينها التجارية ولوائحها وبنيتها الأساسية، والإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وتقديم فرص عمل محددة.

وأشار إلى أن الإصلاحات تشمل الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن كل ذلك مدعوم بحزمة تحفيز من خلال مشاريع ضخمة، بما في ذلك ممر قناة السويس والموانئ الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وبنية تحتية حديثة، حيث يمكن لمصر أن تقدم هذه الخبرة للصومال، وخاصة في الزراعة والتصنيع والبنية التحتية مع التركيز على النقل والكهرباء.

وأبرز «محمود» خلال كلمته المقومات التي تنفرد بها مصر، إضافة إلى كونها تمتلك أكبر سوق محلية في المنطقة، مع عدد سكان يزيد عن 100 مليون نسمة ودخل فردي متزايد، ولكن الأهم هو موقع مصر كمفترق طرق للتجارة؛ إذ تقع في منتصف جميع طرق التجارة، وذلك بفضل قناة السويس.

ويضاف إلى ذلك مناطق التجارة الحرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والمقاولات من الباطن مع إعفاء جمركي بنسبة 100٪، ومتطلبات محتوى محلي بنسبة 35٪ - 45٪ فقط) بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والعالم العربي والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا وميركوسور والولايات المتحدة وتركيا وجميع دول أفريقيا.

وقال إن مصر اليوم هي أرض الفرص، في التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية الأساسية والزراعة والمشاريع الضخمة والسياحة وغيرها.

وشدد على أنه الآن حان الوقت للتحرك والعمل معًا، قائلا:

ينبغي لنا أن نعمل على زيادة حجم تجارتنا الثنائية من 58 مليون دولار إلى 300 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات، من خلال تنويع تجارتنا الحالي من الجانبين وزيادة بنود التجارة القائمة. يتعين على الشركات المصرية نقل مصادر الماشية والسمسم والصمغ العربي والبذور الزيتية من الصومال لتعديل ميزاننا التجاري. يتعين علينا حشد شركاتنا للاستثمار في الصومال، وخاصة في المسالخ والكهرباء وتجهيز الأغذية والموانئ. يتعين علينا الاستفادة من الخطوط الجوية المباشرة الجديدة وافتتاح بنك مصر في الصومال لدعم تجارتنا واستثماراتنا.

واختتم النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية كلمته، قائلًا: ندعوكم إلى ممارسة الأعمال التجارية مع مصر، ومن خلالها، أرض الفرص.

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