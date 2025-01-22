الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع مدير صيانة بورشة ألوميتال

تستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في مصرع مدير صيانة وإصابة اثنان آخران بإصابات خطيرة أثناء عملهم بورشة لتصنيع الألوميتال.

وتبين من المعاينة، مصرع «أسامة.م» 50 سنة مدير صيانة بالورشة، وأصيب «معتصم.م» 40 سنة، مهندس بنزيف بالمخ، و«عماد.ع» 47 سنة فني ألوميتال، مصاب بكدمات متفرقة، في أثناء عملهم بورشة لتصنيع ألوميتال حيث انفجرت أسطوانة كمبورسر، ما أدى إلى مصرع الأول وإصابة الآخرين، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، كما أمرت بعرض جثة المتوفي علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

مصرع مدير صيانة وإصابة اثنين آخرين في أثناء عملهم

تلقت الأجهزة الامنية بالجيزة إشارة من غرفة النجدة، بمصرع مدير صيانة وإصابة اثنين آخرين في أثناء عملهم داخل ورشة الوميتال.

وانتقلت القوات الأمنية لموقع الحادث، لمعاينته والوقوف علي ملابساته، وتم نقل جثة المتوفي للمشرحة، والمصابين للمستشفى.

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