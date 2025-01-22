متحف الطفل ومكتبتي مصر الجديدة والمستقبل في معرض الكتاب بدورته الـ56

تشارك جمعية مصر الجديدة بمنصاتها الثقافية والإبداعية متحف الطفل ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 في دورته ال56، والمقام في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير، بعدد من الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والناشئة والكبار، إذ تحرص على مشاركتها في معرض الكتاب كل عام بهدف التعرف على خبرات المشاركين والاطلاع على أفضل الممارسات للمكتبات العالمية، والتعريف بنشاطات منصات الجمعية الثقافية والابداعية.



وانطلاقًا من رؤيتها في مشاركة الفئات العمرية المستهدفة فعالياتها خلال المعرض، تنظم المكتبات ومتحف الطفل عددًا من الفعاليات التي تستهدف الأطفال والناشئين برعاية رئيس جمعية مصر الجديدة ومجلس إدارتها، وتأتي في مقدمة تلك الفعاليات ورش عمل حول فن طي الورق " اوريجامى "، ومجسمات تلوين، وعمل أشكال بالخيوط، والديكوباج، وورش علمية حول بعض الظواهر الكونية مثل البراكين والزلازل، وورش تاريخية وورش حكى عن مصر القديمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.