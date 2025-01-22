الأربعاء 22 يناير 2025
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أخبار مصر

تداول 46 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة حيث  تم تداول 46000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1197 شاحنة و135 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 655 شاحنة و115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39500 طن بضائع، 542 شاحنة و20 سيارة. 

وتصدير 29 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي  Alcudia Express، FUTURE ID وKALI KARDIU بينما تغادر ثلاث سفن وهي دليلة، امل وELENA  ، فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهي  الحرية، أمل، بوسيدون اكسبريس وسينا وغادرت السفينة  APK LEG END علي متنها 29000 طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا  كما غادرت السفينة Alcudia Express، بينما تم تداول 4000 طن بضائع و340 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي عمان، آور وآيلة. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2045 راكب بموانيها.

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حركة الواردات المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي البحر الأحمر الصادرات
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