وزير النقل يتفقد ميناء الإسكندرية ومحطة تحيا مصر 2 ويكشف خطط التطوير

واصل الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة النقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، حيث تفقد الوزير عدد من مشروعات مينائي الإسكندرية الدخيلة والتي يتم تنفيذها في إطار خطة إنشاء ميناء الاسكندرية الكبير وفي ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية لتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ’ وكان في استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من اللواء/ نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء الاسكندرية

بدأت الجولة بتفقد الوزير لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وذلك لمتابعة أعمال التشغيل اليومي بالمحطة حيث تفقد الوزير التشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات RAILWAY CONTAINER STATION – RCS)) والتي تم إنشائها وتنفيذها في إطار إستراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية بالمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة السكك الحديدية، لجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ولتعزيز وتطوير النقل متعدد الوسائط, بين محطات الحاويات البحرية, ومحطات السكك الحديدية, لتعظيم حجم التداول

حريصون على الارتقاء بالامكانيات المعملية للهيئة العامة للمواصفات والجودة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية

و حيث تم استقبال عدد 6 رحلات ذهاب وعودة لقطار بضائع بين ميناء أكتوبر الجاف ومحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية منذ بدء التشغيل التجريبي أول يناير حيث تم تفريغ ( 220 ) حاوية مكافئة ممتلئ فى محطة تحيا مصر وشحن (200) حاوية مكافئة فارغ الى ميناء أكتوبر الجاف، وذلك في ضوء قيام

شركة المجموعة المصرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على مساحة (20) ألف متر مربع بعدد ( 4) خطوط سكة حديد، بإجمالي أطوال ( 1310) متر تم ربطها بالشبكة القومية لسكك حديد مصر مما يمكن المحطة من شحن قطار طوله ( 600) متر بمتوسط ( 50) حاوية مكافئة للرحلة الواحدة وذلك بهدف ربط محطة تحيا مصر بالموانئ الجافة والموانئ البحرية والمناطق اللوجيستية لتكون محطة تحيا مصر هي البوابة الشمالية للمحور اللوجيستى اسكندرية / العين السخنة مرورا بميناء 6 أكتوبر الجاف، بما يساهم في تعظيم حجم المنقول بالسكك الحديدية من ميناء الإسكندرية وتقليل الضغط على شبكة الطرق الحالية،و المساهمة في تطبيق منظومة النقل الأخضر وفقا لرؤية القيادة السياسية، ومنع تكدس الشاحنات على بوابات الميناء مما يؤدى الى تسهيل حركة الدخول والخروج من الميناء.



ومن المخطط في الفترة الأولى من التشغيل قيام الناقل بتوفير(1- 3 ) قطارات أسبوعيا الى ان تصل الى عدد 3 الى 5 قطارات/ يوميا بسعة (250) حاوية مكافئة من جميع الموانئ (ميناء دمياط، ميناء 6 أكتوبر الجاف، العاشر من رمضان، ميناء بورسعيد، ميناء السخنة ) كما يتم حاليا الانتهاء من وضع تصور نهائي لمتطلبات التشغيل وخطة العمل والنموذج المالي والمعدات المطلوبة فالفترة القادمة بالتعاون مع الجانب الفرنسي مشغل المحطة CMA CGM

محطة شحن القطارات بالحاويات

كما قام الفريق المهندس / كامل الوزير بتفقد آخر مستجدات الأعمال التنفيذية لتوسعة مبنى الفحص المشترك والمقام على مساحة 320 متر مسطح، وتم تقسيم المبنى ليسمح بتواجد جميع الجهات ( الفحص والكشف والمعاينة - الجهات الرقابية -سلامة الغذاء-الصادرات والواردات وجهات أخرى مثل الحجر البيطرى -حجر زراعي *-دمغه وموازين -طاقه ذرية ) من خلال 14 نافذة يتم التعامل منها مع المستخلصين مباشرا منها، وأماكن انتظار داخليه تسع لأكثر من 40 فرد واماكن انتظار خارجية لأكثر من 20 فرد، بالإضافة إلى 4 نوافذ تطل مباشرة على ساحة الفحص بالمحطة،المبنى مزود بنظام الاستدعاء الالى يسمح بتنظيم وسهولة الحركة للأفراد من بدء أعمال الفحص وحتى الانتهاء من جميع الأوراق ومن المخطط بدء العمل به قبل نهاية الربع الأول من عام

وأكد الوزير على ضرورة تواجد جميع عناصر لجان الفحص لسرعة الكشف على الحاويات لتقليل زمن الإفراج الجمركى وبعدها تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة وقد بلغت نسبة تنفيذ إنشاء الأرصفة 99.5% وأعمال تحسين التربة 40% وأعمال التكريك وجلب الرمال من البحر لصالح أعمال المرحلة الثانية لردم الرصيف 64% وحيث يتم إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا سيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية ويوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي ٢٤ ألف حاوية. وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط

كما تابع الوزير مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الأسكندرية الكبير باجمالي اطوال للحواجز الست إلى حوالي 8275م كأطول حواجز في تاريخ ميناء الإسكندرية

وتفقد الوزير مواقع العمل بمشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة الذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا وظهير خلفى 300 ألف م 2 كأول محطة لوجستية لتداول وتخزين الغلال وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها .



توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لزيارة معامل الإسكندرية التابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بميناء الإسكندرية حيث كان فى أستقبال سيادتة الدكتور خالد صوفى رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة وقيادات الهيئة وحيث تابع الوزير سير العمل والوقوف على أحدث التطورات والتقنيات الجديدة المستخدمة بالمعامل لحماية المستهلك من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية للسوق المصرى وأيضا التأكيد على أهمية الاعتماد الدولي لهذه المعامل حيث تتمكن من إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان وذلك لضمان الاعتراف الدولى الكامل بالشهادات الصادرة من تلك المعامل والذى يؤدى إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد للمنتجات المصرية عالميًا



وتضم المعامل بالإسكندرية منظومة متكاملة من المعامل المتخصصة لخدمة جميع القطاعات وكذلك دعم منظومة الجودة بالسوق المصري ومن هذه المعامل معمل الزيوت المعدنية والمنظفات والصابون ومعمل المنسوجات ومعمل التحليل الآلي ومعمل الإنشاءات ومعمل البلاستيك والبحوث ومعمل الميكروبيولوجى وهى معامل أغلبها حاصلة على شهادة الـ ISO 17025 والباقى بصدد الاعتماد وهو الأمر الذى يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة الصناعة المصرية استمرارًا لدور الرائد فى تحديث وتطوير كافة نظم العمل حيث ان الاعتماد سيسهم في تطوير الأداء بما يضمن الحصول علي أقصي درجة من مستويات رضاء العملاء عن الخدمات التي تقدمها وفقًا لأحدث المعايير الدولية ذات الصلة



كما أن دور المعامل لا يقتصر على إجراء الاختبارات فقط بل تقوم بعمل دورات تدريبية متخصصة للدارسين فى الجهات العلمية والجامعات والمصانع وكذلك تقديم الاستشارات الفنية والعلمية لجميع المصانع لحل المشاكل فى مراحل التصنيع ومعرفة سبب العيب وتجنب حدوثة ويعطى المشورة الفنية والعلمية وهو الدور الأساسى الذي تقوم به الهيئة للحفاظ على منظومة الجودة للمنتج لانتاج منتجات جيدة تفي بمتطلبات العميل ورفع مستوى جودة المنتج المصري.

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