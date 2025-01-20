قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل"

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ثلاثة كتب من مجموعة "التراث" ضمن إصدارات الهيئة المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقرر انطلاقها في الفترة من 23 يناير الحالي إلى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كانت الكلمة".

كتاب المحاسن والأضداد

الكتاب الأول "المحاسن والأضداد" لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وفيه يقدم رؤية مميزة تجمع بين فضائل الأشياء وعيوبها، حيث يتناول العادات الاجتماعية والصفات البشرية مثل الذكاء، البلاغة، الحماقة، والمشاعر كحب الوطن.

ويتميز الكتاب بأسلوب قصصي فريد يجعل القراءة ممتعة، حيث يجمع بين الإبداع اللغوي والنوادر التاريخية والطرافة، مقدما صورة ثرية عن العصر الذي عاش فيه الجاحظ.

كتاب أخبار الحمقى والمغفلين

والكتاب الثاني "أخبار الحمقى والمغفلين" للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، ويجمع فيه ابن الجوزي قصصا ونوادر عن الحمقى والمغفلين، موضحا صفاتهم وأنواع الحماقة، ويبدأ بشرح معنى الحماقة ومشتقاتها، ثم عرض أمثلة مشوقة لأشخاص اشتهروا بالحماقة، سواء كانوا من العامة أو الشخصيات العلمية والسياسية.

والكتاب يهدف إلى إدخال السرور على النفس، مع تقديم دروس حول حسن التصرف من خلال التعرف على الضد.

كتاب الهوامل والشوامل

أما الكتاب الثالث فهو "الهوامل والشوامل" لأبي حيان التوحيدي وأبي علي مسكويه، ويعكس فترة مهمة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، حيث يركز على تطور العلوم وظهور التخصصات الجديدة في القرن الثالث الهجري، حيث شهدت الحضارة العربية ازدهارا كبيرا في مجالات الفكر والعلم، وكان للعلماء في هذا القرن دور كبير في تأسيس هذه الحضارة. والكتاب يعرض مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول الأخلاق والأدب والتصوف.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام من المعرض بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور.

وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

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