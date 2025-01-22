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موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال
موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يلتقي ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، نظيره فريق سالزبورج النمساوي مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
 ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث بهدف تجنب الخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يبعد بنقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع والعشرين دينامو زغرب.

 

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا


تنطلق مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وسالزبورج 


تذاع مباراة ريال مدريد وسالزبورج اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 3.

 

ويحتل ريال مدريد المركز الـ 22 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يمتلك سالزبورج 3 نقاط ويتواجد في المركز الثالث والثلاثين.

 

وأعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، القائمة المستدعاة لمواجهة فريق سالزبورج النمساوي في  دوري أبطال أوروبا.

 

وتشهد قائمة ريال مدريد غياب لوكاس فاسكيز بسبب الإيقاف وتراكم البطاقات الصفراء.

 

قائمة ريال مدريد لمباراة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليز.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، راوؤل أسينسيو، جاكوب رامون.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، كيما.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إندريك، رودريجو، إبراهيم دياز.

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