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رياضة

مبابي يكشف سر تألقه في ريال مدريد

مبابي
مبابي

قال مهاجم ريال مدريد، كيليان مبابي، إن التغيير في العقلية والحالة الذهنية كان وراء تحسن مستواه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

عانى مبابي كثيرًا في موسمه الأول مع ريال مدريد، لكنه بدأ يتحسن تدريجيًا إلى مستوى التوقعات.

وسجل مبابي هدفين في فوز الريال على لاس بالماس بنتيجة 4-1 في الدوري الإسباني الأحد الماضي، ليرفع حصيلته إلى 4 أهداف في آخر 4 مباريات.

مبابي يتحدث عن تألقه مع ريال مدريد 

وكان الفرنسي قد صرح بعد الخسارة أمام أثلتيك بيلباو العام الماضي أن مستواه وصل للحضيض مع ريال مدريد، وأنه حان الوقت للتغيير.

وأشار مبابي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء قبل مواجهة سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا: "لقد غيرت عقليتي بعد مباراة بيلباو".

وأضاف: "قدمت أداءً سيئًا للغاية، وقلت لنفسي لم أنضم لريال مدريد لأظهر بهذا المستوى، وأدركت أنني بحاجة للتغيير على مستوى العقلية خاصة أنني كنت في حالة بدنية جيدة".

وأوضح النجم الفرنسي الدولي: "كنت أفكر كثيرًا في كيفية أداء المطلوب مني داخل أرض الملعب، وعندما تفكر كثيرًا لا تؤدي بشكل جيد".

واختتم مبابي تصريحاته قائلًا: "يجب أن يتسم أي لاعب بالتواضع عند الانضمام إلى ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا، ولم يكن مقبولًا أن أطلب من زملائي تمرير الكرة لي، بل كان يجب إظهار الاحترام لهم".

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