ثمن تذاكر معرض الكتاب 2025، وطرق حجز الدخول

24 ساعة تفصلنا عن انطلاق الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولى للكتاب لعام 2025 المقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 23 يناير 2025 وحتى 5 فبراير المقبل.

إجراءات الدخول وحجز تذاكر معرض الكتاب

وتبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات. خطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة تبدأ من الدخول على الرابط الخاص بالموقع https://cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، ببرنامج مميز يشهد عددا كبيرا من الإصدارات بمختلف السلاسل بالإضافة إلى برنامج العروض الفنية والأنشطة المخصصة للأطفال.

وجاء ذلك ضمن فعاليات الدورة المقرر إقامتها في الفترة من ٢٣ يناير الحالي، وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

وأكد الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار تعزيز الدور الثقافي للهيئة وإثراء الحراك الفكري، والتأكيد على قيمة الكتاب الورقي، بما يفتح آفاقا جديدة أمام القارئ ويعزز من مساهمته الفاعلة في مجتمع قائم على الثقافة والمعرفة.

وأوضح "ناصف" أن الهيئة تشارك في دورة هذا العام بأكثر من ١٦٥ عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور.

وتنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والكتب والأعمال المترجمة وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية وإصدارات المؤتمرات، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال لتعزيز ثقافة القراءة بين الأجيال الناشئة، كما سيتم تخصيص ركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة تشجيعا للقارئ المصري علي التزود بالمعرفة وتعميقا للوعي في عيد الكتاب المصري، ويشرف على برنامج إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن البرنامج يشهد عددا كبيرا من العروض الفنية المقدمة طوال فترة الفعاليات على مسرحي بلازا "١، ٢" بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة للهيئة من مختلف المحافظات، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارات العامة التابعة المشاركة.

كما أكد تخصيص ركن خاص بجناح الطفل في المعرض لتطبيق "توت" الذي أطلقته الهيئة مؤخرا، مشيرا أن ركن الطفل يشهد أيضا مجموعة كبيرة من الورش الفنية والحرفية يقدمها نخبة من الفنانين والمدربين المتخصصين، بجانب اللقاءات المقدمة احتفاء باختيار الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض الطفل، والزيارات والجولات الميدانية المخصصة للأطفال المشاركين في دوري المكتبات بالمحافظات والأطفال من المناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات".

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض.

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