مصرع طفلة سقطت من الطابق الـ11 بالإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها عقب سقوطها من الطابق الـ11 بعقار بشارع 30 الجديد بمنطقة المندرة قبلي في حي المنتزة ثان شرقي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من عقار بشارع 30 الجديد في منطقة المندرة قبلي؛ انتقل على إثره قوة من قسم شرطة المنتزة ثالث رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة "م.ع.ا.ع"، 12 سنة، بها إصابات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم إثر سقوطها من أعلى العقار.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق ؛ وتحرر محضرا بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية.

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