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أخبار مصر

انعقاد مجلس الحديث الـ 29 لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم

مجلس الحديث التاسع
مجلس الحديث التاسع والعشرين

ينقعد اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ من يناير ٢٠٢٥، مجلس الحديث التاسع والعشرين، لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف  الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 مجلس الحديث التاسع والعشرين لقراءة صحيح الإمام البخاري

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بـجامعة الأزهر، منهم: الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه، الدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، الدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة السنة النبوية

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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