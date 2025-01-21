وزير الخارجية الأمريكي الجديد: سياستنا مبنية على مصلحتنا أولا

قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو، في أول أيام عمله الثلاثاء، إن مهمته "لن تكون سهلة".

وذكر ماركو روبيو، خلال كلمة ألقاها أمام موظفي وزارته: "العالم تغير كثيرا خلال الفترة الماضية ويجب أن نعرف ما سيجري مستقبلا".

تعزيز السلام في أنحاء العالم

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، أضاف: "مهمتي لن تكون سهلة.. ستكون هناك تحديات وأوقات صعبة وسنسعى لتجنب النزاعات لكن ليس على حساب قيمنا".

وتابع: "سياستنا الخارجية مبنية على مصلحتنا أولا.. وإذا تقاطعت مصالحنا مع مصالح الآخرين فسنعمل معهم".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد: "مهمتنا تعزيز السلام في أنحاء العالم وسنكون مدافعين عن قيمنا".

الإجماع علي تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية الأمريكية

وأكد مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الإثنين بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية، ليصبح بذلك أول عضو في حكومة الرئيس دونالد ترامب.

ويعد روبيو، السيناتور الجمهوري من فلوريدا، من بين أقل مرشحي ترامب إثارة للجدل، وكان التصويت لصالحه حاسما بنسبة 99 مقابل لا شيء.

ويوصف روبيو، العضو في مجلس الشيوخ منذ عام 2011، بأنه "صقر تقليدي في السياسة الخارجية"، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

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