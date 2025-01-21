الثلاثاء 21 يناير 2025
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المراجعة النهائية، نماذج استرشادية شاملة لمادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية
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 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن إطلاق نماذج استرشادية شاملة لمادة العلوم، لطلاب الشهادة الإعدادية.

تهدف هذه النماذج، التي تم إعدادها بعناية من قبل فريق متخصص، إلى مساعدة الطلاب على فهم المنهج بشكل أفضل والاستعداد للامتحانات بثقة عالية، وتغطي النماذج جميع المفاهيم والمواضيع الهامة التي وردت في المنهج الدراسي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

أهمية هذه النماذج:

وتساعد النماذج الطلاب على التعرف على شكل الأسئلة المتوقعة في الامتحانات النهائية، وتمكن الطلاب من تقييم مستواهم وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، كما تساعد على زيادة ثقة الطلاب بأنفسهم وقدراتهم على اجتياز الامتحانات بنجاح.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بجميع طلاب الشهادة الإعدادية بالاستفادة القصوى من هذه النماذج، والعمل بجد واجتهاد لتحقيق أفضل النتائج.

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