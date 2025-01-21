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بدء تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في منطقة الإسكندرية الأزهرية

تصحيح امتحانات الشهادتين
تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالإسكندرية

اختتمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنجاح، وسط أجواء من الهدوء والتنظيم، تزامنًا مع بدء أعمال تصحيح وتقدير درجات الشهادة الابتدائية.

 

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وخلال جولته التفقدية في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمجمع سموحة النموذجي، رافقه الدكتور علي بركات، مدير التعليم الثانوي، والدكتور علي حسن، مدير إدارة الخطة والمنهج. أشاد الدكتور "أبو خزيمة" بالانضباط الذي شهدته اللجان، حيث جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، مما أسهم في تيسير العملية الامتحانية.

كما تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة اعمال التصحيح بمركز التقدير، مؤكدًا أهمية الالتزام بالدقة والشفافية لضمان إعطاء كل طالب حقه.

 

 وأشار مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، إلى أن التصحيح يسير وفق خطة منظمة، مع الانتهاء من تصحيح عدد كبير من أوراق الامتحانات في مختلف المواد، على أن تستمر أعمال التصحيح والمراجعة خلال الأيام القادمة لتحقيق أعلى درجات النزاهة والدقة في النتائج.

وفي ختام التصريحات، وجه الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة شكره وتقديره لجميع العاملين بالمنطقة الذين أسهموا في نجاح منظومة الامتحانات، متمنيًا المزيد من التوفيق والنجاح للجميع.

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منطقه الإسكندرية الأزهرية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة للشهادتين الابتدائية والإعدادية الدكتور علي بركات

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