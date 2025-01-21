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رياضة

تعديل موعد مباراة الزمالك والجزيرة الإماراتي في البطولة العربية للطائرة

طائرة الزمالك، فيتو
طائرة الزمالك، فيتو

أجرت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة الطائرة المقامة حاليًا في قطر، تعديلًا على موعد مواجهة الفريق الأول بنادي الزمالك مع نظيره الجزيرة الإماراتي، المقرر لها غدًا الأربعاء على صالة قطر، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

تعديل موعد مباراة الزمالك والجزيرة الإماراتي

وقررت اللجنة تعديل موعد المباراة، لتقام في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة بدلًا من الساعة الواحدة ظهرًا.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسئولًا للمهمات".

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