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رياضة

وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

وزير الرياضة يشهد
وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  حفل افتتاح النسخة الثانية من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية، والمقامة خلال الفترة من(٢١-٢٦) يناير الجاري، على الصالة المغطاة رقم 2 و4 باستاد القاهرة الدولي.

حضر حفل الإفتتاح النائبة هادية حسني رئيس اتحاد الريشة الطائرة، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.

وخلال كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة بكافة الدول المشاركة بالبطولة والمتواجدين على أرض مصر بلدهم الثانى، متمنيا للجميع اقامة طيبة، وللاعبين المصريين التوفيق بالبطولة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن مصر باتت الوجهة المشرفة لمختلف الاتحادات العربية والقارية والدولية لاستضافة المنافسات الدولية فى ضوء الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضة المصرية، وحرصها علي تطوير المنشآت والبنية الرياضية التحتية وفق أعلى المواصفات الدولية.

وقالت النائبة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري الريشة الطائرة: "أتقدم بخالص الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للاتحاد خلال الفترة الماضية"، مؤكدةً أنه يسعى دائمًا لتوفير كافة متطلبات الاتحادات الرياضية.

وتشهد البطولة مشاركة 135 لاعب ولاعبة من 20 دولة وهم: "الهند - النمسا - البرازيل - جنوب أفريقيا - كوت ديفوار - كندا - كينيا - التشيك - نيجيريا - الكونغو - بيرو - السعودية - إنجلترا - السويد - فرنسا - سويسرا - ألمانيا - تركيا - أذربيجان - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”، وذلك وفقًا لما أعلنته النيوزيلاندية "جولي كاريل" الحكم العام للبطولة.

وتعد البطولة الدولية أحد أقوى البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي واستطاعت مصر أن تحصل على ثقة مسؤولي الاتحاد الدولي وتم تصنيفها "Grade 2" وهو أمر ليس بالهين أن ترتقي المسابقة في التصنيف بالرغم من حداثتها ونشأتها.

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