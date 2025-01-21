الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظ قنا يتفقد جاهزية المعدات والمركبات لمواجهة الأزمات والطوارئ

قنا،فيتو
قنا،فيتو

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، موقع اصطفاف المعدات والمركبات التابعة للوحدات المحلية والقطاعات الحكومية بمركز الوقف، وذلك في إطار المشروع الاستراتيجي لاصطفاف المعدات، للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ.

رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب وكلاء الوزارات المعنية، ورؤساء المدن والمراكز، وعدد من القيادات التنفيذية.

مراجعة جاهزية كافة المعدات بقنا

شملت الجولة تفقد معدات حملات المراكز والمدن، والتي تضمنت لوادر، وبلدوزرات، وسيارات كسح، وسيارات فنطاس مياه، وقلابات، وسيارات نقل.

ومن جانبه أشاد محافظ قنا، بجاهزية المعدات وكفاءة الطواقم البشرية، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة في الاصطفاف، مؤكدا على أهميته في تعزيز قدرات المحافظة في إدارة الأزمات والكوارث، فضلا عن أنه يعكس جهود الدولة في الاستعداد الدائم للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ووجه محافظ قنا، بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،  بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشددا على أهمية مراجعة جاهزية كافة المعدات بشكل دوري، ووضع جميع السيناريوهات المحتملة لضمان التعامل الفوري والفعال مع أي طارئ.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة قنا محافظ قنا مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

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