الثلاثاء 21 يناير 2025
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اقتصاد

باستثناء الكندوز الكبير، انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعاراللحوم اليوم،
أسعاراللحوم اليوم، فيتو

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<strong>سعر اللحمة اليوم</strong>
سعر اللحمة اليوم

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<strong>سعر اللحمة اليوم</strong>
سعر اللحمة اليوم

انخفاض سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 425.2 جنيه، بانخفاض  جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

 

<strong>سعر اللحمة اليوم</strong>
سعر اللحمة اليوم

انخفاض أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 393 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<strong>سعر اللحمة اليوم</strong>
سعر اللحمة اليوم

انخفاض أسعار اللحمة البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضًا يقدر بـ 1.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 413.8 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

 

<strong>سعر اللحمة اليوم</strong>
سعر اللحمة اليوم

 انخفاض سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم انخفاضًا يقدر بـ 10.5 جنيه في الكيلو، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 383 جنيها.
  • سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.
<strong>سعر اللحمة اليوم</strong>
سعر اللحمة اليوم

ارتفاع سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 355.8 جنيه، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 300 جنيه و400 جنيه.

<strong>سعر اللحمة اليوم</strong>
سعر اللحمة اليوم

انخفاض سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 391.2 جنيه في الأسواق، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

<strong>سعر اللحمة اليوم</strong>
سعر اللحمة اليوم

انخفاض سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا يقدر بـ 3.5 جنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 393.3  جنيه في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق

 

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