الثلاثاء 21 يناير 2025
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إحالة أوراق عامل للمفتي بقتل شخص حرقا بالإسكندرية

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق المتهم " ص.ا.ص" عامل، إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليه لاتهامه بقتل المجني عليه " و.ا.ع" حرقا وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

تعود أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهم بسكب مادة حارقة علي المجني عليه، وإشعال النيران به مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.


تبين من التحقيقات، أنه علي اثر خلافات سابقة بين المتهم " ص.ا.ص" عامل وبين المجني عليه " و.ا.ع" فعقد العزم علي قتل المجني عليه، فأعد عبوة بلاستيكية من مادة البنزين، وتتبع المجني عليه، وما أن تأكد من عدم انتباه له حتي قام بسكب مادة البنزين واشعلها باستخدام ولاعة أعدها لذلك قاصدا إزهاق روحه فاشتغلت النيران بالمجني عليه واسرع المتهم بالفرار، وتجمع الأهالي لإطفاء المجني عليه ونقله إلى المستشفى، وتوفي متأثرا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

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