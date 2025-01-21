المتهم بقتل ابنته في الجيزة خلال تحقيقات النيابة: "كنت بأدبها"

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع أب قتل ابنته بقصد تأديبها لشكه في سلوكها بمنطقة ساقية مكي بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب جريمته دون قصد بهدف تأديب ابنته، لشكه في سلوكها.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها متزوجة وتركت منزل الزوجية بعد شك زوجها في سلوكها وشكواه لوالدها من خيانتها له.

وأفادت التحقيقات أن الفتاة عادت للإقامة في شقة استأجرها والدها بعد ترك زوجها منذ سنتين، وخلال تلك الفترة لاحظ الأب تصرفات مريبة للابنة وانتابه الشك في سوء سلوكها.

وأوضحت التحقيقات أن الأب يوم الواقعة تشاجر مع ابنته بسبب سلوكها وقام بتسديد طعنتين لها فارقت على إثرهما الحياة في الحال وسط صرخات والدتها وأفراد الأسرة.

وقوع جريمة قتل داخل شقة

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع جريمة قتل داخل شقة بمنطقة ساقية مكي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام أب بقتل ابنته بقصد تأديبها لشكه في سلوكها، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.